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صورة نادرة لسوق في قرية القحمة بمنطقة عسير
منذ 53 دقيقة
831
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أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي
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