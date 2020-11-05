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صورة نادرة لسوق في قرية القحمة بمنطقة عسير

Time منذ 53 دقيقة
Views 831
صورة نادرة لسوق في قرية القحمة بمنطقة عسير

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

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