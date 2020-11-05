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بالفيديو.. "متحدث الصحة" يؤكد أهمية المرحلة الحالية ويوجه نصائح للشباب

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "متحدث الصحة" يؤكد أهمية المرحلة الحالية ويوجه نصائح للشباب

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإرتفاعات المجددة التي ظهرت في بعض الدول وأدت إلى عودة الإغلاق نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية .

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن أغلب الإصابات لوحظت بين الشباب والمطاعم وأماكن الإحتفالات مع الإستهتار بإرتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات .

وأضاف : المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية. التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.

وتابع أن المملكة تنعم الآن بحمد الله بالأمان الصحي بعد إلتزام المعظم بالإجراءات في أصعب الأوقات وبعدها ، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون أسهل حال الإلتزام .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

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