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نصائح مهمة من "استشاري" للطلاب لتجنب مخاطر الأجهزة الذكية على العين

Time منذ ساعة
Views 1611
نصائح مهمة من "استشاري" للطلاب لتجنب مخاطر الأجهزة الذكية على العين

علي القحطاني (صدى):
يعاني الكثير من الطلاب من مشاكل في النظر، نتيجة الارهاق والتعرض للمؤثرات المختلفة على مدار اليوم .

قال الدكتور وسيم عبدالاله استشاري طب العيون تخصص جراحات القرنية وتصحيح النظر ، تعتبر العين عضو حساس في جسم الإنسان ، من الضروري راحتها من الأجهزة الذكية والكمبيوتر خاصة للطلاب

ونصح الاستشاري الطلاب بالتحرك من أماكنهم لأن التركيز لفترة طويلة أمام الأجهزة يسبب جفاف العين، واستخدام قطرات ترطيب للعين، مشيرا إلى مراجعة الطبيب المتخصص وارتداء نظارة في حال الشعور بضعف النظر.

وعن معايير اختيار النظارات قال عبدالاله : لابد أن تصنع النظارة في مركز متخصص، وقياساتها تكون سليمة والرؤية ملائمة",مشيرا إلى أهمية النظارات الشمسية المزودة بفلتر من الأشعة الفوق بنفسجية خاصة في فصل الصيف.

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أحدث التعليقات

rahma
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ابو محمد 😎 ✍️
ياخبر متمزلق ...
مواطن عربي
تم ايقاف العمل بجواز السفر المصري القديم منذ ٢٠١٥ نهائيا فكيف لها بجواز سفر هكذا وفي ٢٠١٨ !!!!!! إخوان الشيطان
QLQ
... ع القوة
ابو محمد 😎 ✍️
الصناعه رديه ..

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