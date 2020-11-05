بالفيديو.. معلم بالرياض يوضح كيف ساهمت منصة مدرستي في تقليل غياب الطلاب

الرياض (صدى):
تحدث المرشد الطلابي سلطان الحمد بمدرسة ثانوية الرياض التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن منصة مدرستي ، موضحا كيف ساهمت في تقليل غياب الطلاب عن الحضور.
وقال المرشد الطلابي ساهمت في انتظام العملية التعليمية عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، ورفع معدل الحضور وتفاعل الطلاب على هذه المنصة .
وأضاف الحمد أن السبب وراء رفع معدل خضور الطلاب هو دعم القيادة ووزارة التعليم التي ساهمت في انتظام العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية.
الجدير بالذكر أن المنصة توفر العديد من المعلومات لجميع طلاب مراحل التعليم، وتتميز بالأنشطة المختلفة.
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