الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. معلم بالرياض يوضح كيف ساهمت منصة مدرستي في تقليل غياب الطلاب

Time منذ ساعة
Views 1604
بالفيديو.. معلم بالرياض يوضح كيف ساهمت منصة مدرستي في تقليل غياب الطلاب

الرياض (صدى):
تحدث المرشد الطلابي سلطان الحمد بمدرسة ثانوية الرياض التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن منصة مدرستي ، موضحا كيف ساهمت في تقليل غياب الطلاب عن الحضور.

وقال المرشد الطلابي ساهمت في انتظام العملية التعليمية عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، ورفع معدل الحضور وتفاعل الطلاب على هذه المنصة .

وأضاف الحمد أن السبب وراء رفع معدل خضور الطلاب هو دعم القيادة ووزارة التعليم التي ساهمت في انتظام العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

الجدير بالذكر أن المنصة توفر العديد من المعلومات لجميع طلاب مراحل التعليم، وتتميز بالأنشطة المختلفة.

200

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

أخر الأخبار

"الغذاء والدواء" تحذر من عسل مغشوش يحتوي على مادة خطيرة
"الغذاء والدواء" تحذر من عسل مغشوش يحتوي على مادة خطيرة
Time منذ دقيقتين Views 1094
العفو عن قاتل بالدمام بعد شفاعة أمير الشرقية ونائبه لدى ولي الدم
العفو عن قاتل بالدمام بعد شفاعة أمير الشرقية ونائبه لدى ولي الدم
Time منذ 12 دقيقة Views 1375
سوبارو تكشف عن سيارتها BRZ 2022 الجديدة
سوبارو تكشف عن سيارتها BRZ 2022 الجديدة
Time منذ 17 دقيقة Views 1175
بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل
بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل
Time منذ 22 دقيقة Views 1342
الموارد البشرية تعلق على إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف
الموارد البشرية تعلق على إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف
Time منذ 28 دقيقة Views 1559
بالفيديو.. نيوزيلندي يبتكر سيارة سباق كهربائية
بالفيديو.. نيوزيلندي يبتكر سيارة سباق كهربائية
Time منذ 32 دقيقة Views 1175
صندوق الإستثمارات ينجح في صفقة شراء حصة بأكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند
صندوق الإستثمارات ينجح في صفقة شراء حصة بأكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند
Time منذ 37 دقيقة Views 1481
حبس مراسل إعلامي ومتهم آخر بعد قصة مفبركة لوفاة 5 أشخاص بكورونا
حبس مراسل إعلامي ومتهم آخر بعد قصة مفبركة لوفاة 5 أشخاص بكورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 415
مستندات يجب توافرها لطلب تمديد الايفاد لمنسوبي التعليم
مستندات يجب توافرها لطلب تمديد الايفاد لمنسوبي التعليم
Time منذ 47 دقيقة Views 1385
صورة نادرة لسوق في قرية القحمة بمنطقة عسير
صورة نادرة لسوق في قرية القحمة بمنطقة عسير
Time منذ 52 دقيقة Views 829