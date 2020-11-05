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ديمقراطيون يسعون لإستبعاد "بيلوسي" من "الكونجرس" لأول مرة

Time منذ ساعة
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ديمقراطيون يسعون لإستبعاد "بيلوسي" من "الكونجرس" لأول مرة

واشنطن (صدى):
تسببت النتائج المخيبة للآمال للمرشح الديمقراطي" بايدن " أمام منافسته الشرسة مع " ترامب " والدعاوى القضائية المرفوعة ضده في هجوم كبير على رئيسة الكونجرس الأمريكية " نانسي بيلوسي " .

ولأول مرة فكر الديمقراطيون في إستبعاد " بيلوسي " من قيادة المجلس وهي التي عرفت بعدائها لرئيس الدولة والحزب الجمهوري " ترامب " في العديد من المواقف .

ووفقاً لصحيفة الإندبندنت ، فإن هناك صراع بين الديمقراطيين المعتدلين والتقدميين لإستبعاد بيلوسي نهائياً .

وقال أحد المشرعين "لقد حان الوقت للديمقراطيين لرفع مستوى جيل جديد من القيادة في كل من مجلسي النواب والشيوخ".

وأضاف : "من الواضح أن الأمريكيين يخافون من" الاشتراكية "، ويريدون شوارع وأحياء آمنة والتصويت للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيساعدون في وضع المزيد من الأموال في جيوبهم ، ولكن آلية المراسلة لدينا لا يمكنها ذلك .

وتشهد الإنتخابات الأمريكية صراع عنيف وتبادل مظارات وسط غموض النتائج خاصةً مع إتهام حملة " ترامب " لـ"بايدن " بالتزوير والمطالبة بوقف فرز الأصوات في عدة ولايات .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

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