بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم رد المصلي على غيره بالإيماء بالرأس أو اليد .
وقال الشيخ " السليمان " أنه لا حرج في ذلك وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بيده في الصلاة ، وثبت عنه " عليه الصلاة والسلام " أنه رد السلام على أحد المارين بالإشارة بيده الشريفة .
وأضاف ، أن هذا يدل على جواز الرد والحركة اليسيرة كالإيماء بالرأس لمصلحة خاصة بالتأكيد أو النفي ، وحتى لا يتعجل المصلي صلاته كي يتمكن من الرد على السائل .