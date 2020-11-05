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بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1545
بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم رد المصلي على غيره بالإيماء بالرأس أو اليد .

وقال الشيخ " السليمان " أنه لا حرج في ذلك وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بيده في الصلاة ، وثبت عنه " عليه الصلاة والسلام " أنه رد السلام على أحد المارين بالإشارة بيده الشريفة .

وأضاف ، أن هذا يدل على جواز الرد والحركة اليسيرة كالإيماء بالرأس لمصلحة خاصة بالتأكيد أو النفي ، وحتى لا يتعجل المصلي صلاته كي يتمكن من الرد على السائل .

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أحدث التعليقات

واحد من الشعب
هل الدولة سمحت للمطعم بيع البرقر بـ 500 ريال ؟ ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
المليليح
ياخي الطواقي عندهم حالة نفسية مزمنه من النصر طيب الاهلي هزم الطواقي ١٢ صفر في مباراة وحده ههههههه
القرشي
من أمن العقوبة أساء ألأدب . هؤلاء النسوة لايفعلن هذه ألأمور من أنفسهن بل أنهن مسنودات ومحميات لأنه طلب منهن فعل مثل هذه ألأمور حتى يروجوا للفكر الغربي المنحل والمنحرف في أوساط مجتمعنا . أللهم يا حي يا قيوم أسألك يا ألله بعظمتك وقوتك أن تهلك كل من يروج لمثل هذا الفساد ومن يدعمه ومن يحميه إنك ولي ذلك والقادر عليه . . . آمين .
ابوحنين
بالتوفيق لك ياعبدالرحمن المطيري والله انك كبير بالمتابعين والمشاهدات لانك تقدم محتوى كبير وجميل ولك اجر في الدنيا والاخرة
غييييوووورررر
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

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