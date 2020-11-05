بريطانيا تستأنف الإغلاق جزئياً

لندن (صدى):
استأنفت بريطانيا اليوم الخميس الإغلاق جزئياً لمدة شهر تحسباً لإنتشار فيروس كورونا مجدداً .
وقررت الحكومة البريطانية الإغلاق جزئياً إذ أنه أقل تشدداً مما حدث في بداية الجائحة .
وستغلق المطاعم والمنشآت الثقافية ومراكز الرياضة ومنشآت الترفيه أبوابها، بينما تستمر المدارس والجامعات ، كما تغلق محال التجزئة عدا السوبر ماركت والمحال الضرورية .
كما يمنع خروج المواطنين إلا في ضرورة كالذهاب للعمل أو ممارسة الرياضة أو رعاية الأقارب .
وسجلت بريطانيا أمس 492 حالة وفاة بالفيروس وسط مخاوف من تفشي الفيروس من جديد .