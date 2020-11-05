الأعداد السابقة للصحيفة

"العدل" تنجز 26 ألف عملية توثيق خلال شهر

Time منذ 49 دقيقة
Views 1425
"العدل" تنجز 26 ألف عملية توثيق خلال شهر

الرياض (صدى):
نفذ الموثقون والموثقات المعتمدون من وزارة العدل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، نحو 26 ألف عملية توثيقية تنوعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى تصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات, بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة في جميع أنحاء المملكة، حيث نفذوا أكثر من 296 ألف عملية توثيق وفرت على أكثر من نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل واستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واحد من الشعب
هل الدولة سمحت للمطعم بيع البرقر بـ 500 ريال ؟ ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
المليليح
ياخي الطواقي عندهم حالة نفسية مزمنه من النصر طيب الاهلي هزم الطواقي ١٢ صفر في مباراة وحده ههههههه
القرشي
من أمن العقوبة أساء ألأدب . هؤلاء النسوة لايفعلن هذه ألأمور من أنفسهن بل أنهن مسنودات ومحميات لأنه طلب منهن فعل مثل هذه ألأمور حتى يروجوا للفكر الغربي المنحل والمنحرف في أوساط مجتمعنا . أللهم يا حي يا قيوم أسألك يا ألله بعظمتك وقوتك أن تهلك كل من يروج لمثل هذا الفساد ومن يدعمه ومن يحميه إنك ولي ذلك والقادر عليه . . . آمين .
ابوحنين
بالتوفيق لك ياعبدالرحمن المطيري والله انك كبير بالمتابعين والمشاهدات لانك تقدم محتوى كبير وجميل ولك اجر في الدنيا والاخرة
غييييوووورررر
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

أخر الأخبار

إحباط أكبر مخطط إجرامي لتهريب المخدرات والقبض على عصابة تضم 13 متهم
إحباط أكبر مخطط إجرامي لتهريب المخدرات والقبض على عصابة تضم 13 متهم
Time منذ 9 ثواني Views 1002
ديمقراطيون يسعون لإستبعاد "بيلوسي" من "الكونجرس" لأول مرة
ديمقراطيون يسعون لإستبعاد "بيلوسي" من "الكونجرس" لأول مرة
Time منذ 4 دقائق Views 1115
حساب المواطن: التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لا يزال متوقف
حساب المواطن: التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لا يزال متوقف
Time منذ 10 دقائق Views 1226
بريطانيا تستأنف الإغلاق جزئياً
بريطانيا تستأنف الإغلاق جزئياً
Time منذ 19 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة
بالفيديو.. حكم الرد على الغير بالإيماء بالرأس أو اليد أثناء الصلاة
Time منذ 24 دقيقة Views 1542
شاحنة نقل أمام البيت الأبيض تثير السخرية من ميلانيا
شاحنة نقل أمام البيت الأبيض تثير السخرية من ميلانيا
Time منذ 30 دقيقة Views 447
فيديو نادر لمحاولة إغتيال "رونالد ريغان" بعد شهرين من توليه رئاسة أمريكا
فيديو نادر لمحاولة إغتيال "رونالد ريغان" بعد شهرين من توليه رئاسة أمريكا
Time منذ 33 دقيقة Views 1598
3 نصائح يجب مراعاتها عند تنظيف حزام الأمان في السيارة
3 نصائح يجب مراعاتها عند تنظيف حزام الأمان في السيارة
Time منذ 38 دقيقة Views 1243
بالفيديو.. مواطنة تعد وجبات للمعتمرين القادمين من الخارج أثناء فترة العزل الإحترازي
بالفيديو.. مواطنة تعد وجبات للمعتمرين القادمين من الخارج أثناء فترة العزل الإحترازي
Time منذ 44 دقيقة Views 1633
"العدل" تنجز 26 ألف عملية توثيق خلال شهر
"العدل" تنجز 26 ألف عملية توثيق خلال شهر
Time منذ 49 دقيقة Views 1425