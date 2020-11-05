فيديو نادر لمحاولة إغتيال "رونالد ريغان" بعد شهرين من توليه رئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالدو ريغان، يعود تاريخه إلى 30 مارس 1981 خلال خروجه من فندق الهيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
جرت المحاولة بعد 69 يوما من فوز ريغان بالانتخابات وتوليه الرئاسة، حينما خرج ريغان من الفندق متوجها إلى سيارة الليموزين، أطلق باتجاه 6 رصاصات جميعها لم تصبه.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد منافسة حامية في الانتخابات بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.
وحذر مسئولون أمريكيون، من أن حالة عدم اليقين بشأن الفائز بالانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس ترامب المبكر يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات، وحثوا على التحلي بالصبر بشأن نتائج الانتخابات