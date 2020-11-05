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فيديو نادر لمحاولة إغتيال "رونالد ريغان" بعد شهرين من توليه رئاسة أمريكا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1598
فيديو نادر لمحاولة إغتيال "رونالد ريغان" بعد شهرين من توليه رئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالدو ريغان، يعود تاريخه إلى 30 مارس 1981 خلال خروجه من فندق الهيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جرت المحاولة بعد 69 يوما من فوز ريغان بالانتخابات وتوليه الرئاسة، حينما خرج ريغان من الفندق متوجها إلى سيارة الليموزين، أطلق باتجاه 6 رصاصات جميعها لم تصبه.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد منافسة حامية في الانتخابات بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحذر مسئولون أمريكيون، من أن حالة عدم اليقين بشأن الفائز بالانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس ترامب المبكر يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات، وحثوا على التحلي بالصبر بشأن نتائج الانتخابات

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أحدث التعليقات

واحد من الشعب
هل الدولة سمحت للمطعم بيع البرقر بـ 500 ريال ؟ ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
المليليح
ياخي الطواقي عندهم حالة نفسية مزمنه من النصر طيب الاهلي هزم الطواقي ١٢ صفر في مباراة وحده ههههههه
القرشي
من أمن العقوبة أساء ألأدب . هؤلاء النسوة لايفعلن هذه ألأمور من أنفسهن بل أنهن مسنودات ومحميات لأنه طلب منهن فعل مثل هذه ألأمور حتى يروجوا للفكر الغربي المنحل والمنحرف في أوساط مجتمعنا . أللهم يا حي يا قيوم أسألك يا ألله بعظمتك وقوتك أن تهلك كل من يروج لمثل هذا الفساد ومن يدعمه ومن يحميه إنك ولي ذلك والقادر عليه . . . آمين .
ابوحنين
بالتوفيق لك ياعبدالرحمن المطيري والله انك كبير بالمتابعين والمشاهدات لانك تقدم محتوى كبير وجميل ولك اجر في الدنيا والاخرة
غييييوووورررر
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

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