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التعليم تحذر منسوبيها من استخدام أنظمتها لتحقيق منفعة شخصية

Time منذ ساعة
Views 1880
التعليم تحذر منسوبيها من استخدام أنظمتها لتحقيق منفعة شخصية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة التعليم منسوبيها من استخدام أنظمتها وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، مشددة على ضرورة استخدام هذه الأنظم في الأنشطة المتعلقة بأعمال الوزارة.

وشملت توجيهاتها بالحرص على حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة بالسرية، بجانب عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة.

كما منعت نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على تصريح مسبق بذلك، وكذلك منعت تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية، وكذلك حظر انتهاك أى حقوق ملكية فكرية، بجانب منع استضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.

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أحدث التعليقات

واحد من الشعب
هل الدولة سمحت للمطعم بيع البرقر بـ 500 ريال ؟ ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
المليليح
ياخي الطواقي عندهم حالة نفسية مزمنه من النصر طيب الاهلي هزم الطواقي ١٢ صفر في مباراة وحده ههههههه
القرشي
من أمن العقوبة أساء ألأدب . هؤلاء النسوة لايفعلن هذه ألأمور من أنفسهن بل أنهن مسنودات ومحميات لأنه طلب منهن فعل مثل هذه ألأمور حتى يروجوا للفكر الغربي المنحل والمنحرف في أوساط مجتمعنا . أللهم يا حي يا قيوم أسألك يا ألله بعظمتك وقوتك أن تهلك كل من يروج لمثل هذا الفساد ومن يدعمه ومن يحميه إنك ولي ذلك والقادر عليه . . . آمين .
ابوحنين
بالتوفيق لك ياعبدالرحمن المطيري والله انك كبير بالمتابعين والمشاهدات لانك تقدم محتوى كبير وجميل ولك اجر في الدنيا والاخرة
غييييوووورررر
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

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