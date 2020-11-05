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صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة "الختم الرقمي" لتصديق الوثائق بصيغة رقمية

Time منذ 20 دقيقة
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صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة "الختم الرقمي" لتصديق الوثائق بصيغة رقمية

الرياض (صدى):
أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة "الختم الرقمي"، وهو عبارة عن الهوية الرقمية للصندوق، حيث يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية لضمان موثوقيتها وحجيتها القانونية، وسيستفيد منها عملاء الصندوق من خلال الحصول على إفادات بالتعامل الخاصة بوزارة العدل، أو الإفادات التي تقدم لجميع الجهات الأخرى، حيث يُعد الصندوق مقدم خدمات تصديق رقمي حكومي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويتميز الختم الرقمي بعدة مميزات، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وحماية الوثائق المهمة من التلف، ودعم التحول الرقمي، إضافة إلى أنه معتمد قانونيًا لدى الجهات الأخرى، كما يسهم الختم الرقمي، في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو الأفراد عبر الإنترنت، ومكافحة جرائم سرقة الهوية والحد منها، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والإفادات الإلكترونية.

ويأتي الختم الرقمي ضمن برامج دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المتطلبات والمعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية.

يذكر أن الختم أو التصديق الرقمي يصدر عن المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الإستراتيجية، التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويسعى المركز الوطني للتصديق الرقمي إلى تعزيز مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل التقنيات الأمنية المتطورة الخاصة بالتصديق الرقمي والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم "حكومة، مواطنون، أعمال" إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.

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أحدث التعليقات

ابو لجين
السعودي (السعودة ) التي ذبحتونا بها وغيرتم النظام الحين السعودي وين بيروح مسكين اكيد صاحب المؤسسة راح يفصله او فيها كلام تقولون خل السعودي والعمال يروحون طيب اذا انتقل إلى شخص اخر هل يكون برسوم نقل كفالة وهل كل نقله برسوم وتتغير الرسوم من الأولى إلى الثانية والثالثة بكذا هذا يساعد التستر على العمل لحساب العامل الخاص نقول الله يجيب العواقب سليمه
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
Reem
عالقوة
نجاة محمد
6 اصوات و يفوز بايدن مو مصدق انه خسر المهم مسؤولة الولاية كذبتة

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