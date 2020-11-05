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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

Time منذ 44 دقيقة
Views 1358
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير– مارس2021).

وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس: إن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

يذكر أن المؤسسة سبق وأن تعاقدت هذا العام على استيراد كمية (2.2) مليون طن، منها كمية (64) ألف طن من الاستثمارات السعودية بالخارج وكذلك شراء كمية بحدود 386 ألف طن من الإنتاج المحلي للمزارعين.

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أحدث التعليقات

ابو لجين
السعودي (السعودة ) التي ذبحتونا بها وغيرتم النظام الحين السعودي وين بيروح مسكين اكيد صاحب المؤسسة راح يفصله او فيها كلام تقولون خل السعودي والعمال يروحون طيب اذا انتقل إلى شخص اخر هل يكون برسوم نقل كفالة وهل كل نقله برسوم وتتغير الرسوم من الأولى إلى الثانية والثالثة بكذا هذا يساعد التستر على العمل لحساب العامل الخاص نقول الله يجيب العواقب سليمه
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
Reem
عالقوة
نجاة محمد
6 اصوات و يفوز بايدن مو مصدق انه خسر المهم مسؤولة الولاية كذبتة

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