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انخفاض أسعار النفط 1.5%

Time منذ ساعتين
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انخفاض أسعار النفط 1.5%

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس إذ يتجه المستثمرون لجني المكاسب بعدما سجل الخام ارتفاعاً بنحو 4% عند تسوية أمس الأربعاء، ووسط متابعة فرز أصوات الناخبين في الولايات المتحدة.

واستفادت أسعار الخام أمس من هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 40.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 38.57 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ابو لجين
السعودي (السعودة ) التي ذبحتونا بها وغيرتم النظام الحين السعودي وين بيروح مسكين اكيد صاحب المؤسسة راح يفصله او فيها كلام تقولون خل السعودي والعمال يروحون طيب اذا انتقل إلى شخص اخر هل يكون برسوم نقل كفالة وهل كل نقله برسوم وتتغير الرسوم من الأولى إلى الثانية والثالثة بكذا هذا يساعد التستر على العمل لحساب العامل الخاص نقول الله يجيب العواقب سليمه
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
Reem
عالقوة
نجاة محمد
6 اصوات و يفوز بايدن مو مصدق انه خسر المهم مسؤولة الولاية كذبتة

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