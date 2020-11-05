انخفاض أسعار النفط 1.5%

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس إذ يتجه المستثمرون لجني المكاسب بعدما سجل الخام ارتفاعاً بنحو 4% عند تسوية أمس الأربعاء، ووسط متابعة فرز أصوات الناخبين في الولايات المتحدة.
واستفادت أسعار الخام أمس من هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 40.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 38.57 دولار للبرميل.