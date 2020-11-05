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بالفيديو.. العرفج: الرابط الوجداني وراء انتشار ظاهرة الاكتناز القهري

Time منذ 18 دقيقة
Views 1324
بالفيديو.. العرفج: الرابط الوجداني وراء انتشار ظاهرة الاكتناز القهري

الرياض (صدى):
يحرص بعض المواطنين على الاحتفاظ بالمقتنيات والأشياء التي لا فائدة منها مما يسبب في تكدس الأماكن، ويعود ذلك إلى الشعور المستمر بالحاجة لاستخدام هذه الأشياء فيما بعد.

واستعرض برنامج "ياهلا" المذاع على روتانا خليجية فيديو للمدون أسامة الراشد يتحدث خلاله عن الاكتنناز حيث قال يلجأ بعض المواطنين لتجميع المقتنيات القديمة مثل الأواني والطاولات و بطاريات والمظلات ، واللوحات والريموتات التي ليس لها تليفزيون والأشياء الزائدة من الممكن إفادة الغير بها .

وأضاف الراشد أن السبب يعود إلى أن المكتنزين لديهم شعور مستمر بالحاجة لاستخدام هذه الأشياء فيما بعد .

وعلق عامل المعرفة أحمد العرفج علي فيديو الراشد عن الاكتناز قائلا : "نعاني من مشكلة الاكتناز.. والسبب يعود إلى الرابط الوجداني للحاجة لتلك المقتنيات القديمة".

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أحدث التعليقات

7up
صــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح الفتوش لسه زعلان من الحــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــفوش
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غلطة صاحب العمارة ماسوى جدار استنادي تحت
ابن حزم
شين وقوي عين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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