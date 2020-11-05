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إلزام جميع العاملين بالأشعة بالخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر

Time منذ 33 دقيقة
Views 1451
Comment 1
إلزام جميع العاملين بالأشعة بالخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين في أقسام الآشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي وغيرها مما يتعامل مع مصادر الآشعة بحمل بطاقات قياسات التعرض والخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر .

وأكدت الوزارة انه في حال عدم الإلتزام يُعاقب بثلاث عقوبات : الإنذار ، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، ولا يتم تجديده إلا بعد عامين ، وفقاً لـ " الوطن ".

ويأتي ذلك لحماية العاملين بالمنشآت الصحية على المستوى المملكة من مخاطر نلك الآشعة حيث يتم تزويدهم ببطاقات وقراءتها 4 مرات سنوياً.

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أحدث التعليقات

7up
صــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح الفتوش لسه زعلان من الحــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــفوش
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غلطة صاحب العمارة ماسوى جدار استنادي تحت
ابن حزم
شين وقوي عين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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