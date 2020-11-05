إلزام جميع العاملين بالأشعة بالخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين في أقسام الآشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي وغيرها مما يتعامل مع مصادر الآشعة بحمل بطاقات قياسات التعرض والخضوع للفحص كل ثلاثة أشهر .
وأكدت الوزارة انه في حال عدم الإلتزام يُعاقب بثلاث عقوبات : الإنذار ، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، ولا يتم تجديده إلا بعد عامين ، وفقاً لـ " الوطن ".
ويأتي ذلك لحماية العاملين بالمنشآت الصحية على المستوى المملكة من مخاطر نلك الآشعة حيث يتم تزويدهم ببطاقات وقراءتها 4 مرات سنوياً.