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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعة
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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
شهدت أسعار الذهب في المملكة ، تراجعا مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.35 ريال (60.89 دولار)، في بداية تعاملات الخميس، مقابل نحو 229.80 ريال ( 61.27 دولار) أمس الأربعاء.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 199.81 ريال ( 53.28 دولار)، مقابل 201.07 ريال (53.62 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 171.26 ريال (45.67 دولار)، مقابل نحو 172.35 ريال (45.96 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.20 ريال (35.52 دولار).

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أحدث التعليقات

7up
صــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح الفتوش لسه زعلان من الحــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــفوش
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غلطة صاحب العمارة ماسوى جدار استنادي تحت
ابن حزم
شين وقوي عين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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