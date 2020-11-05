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فن وثقافة
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نفحات الجمال ينثرها الضباب في سماء سودة عسير
منذ ساعة
633
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أحدث التعليقات
7up
صــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح الفتوش لسه زعلان من الحــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــفوش
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غلطة صاحب العمارة ماسوى جدار استنادي تحت
ابن حزم
شين وقوي عين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
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