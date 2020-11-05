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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 59 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
مين قدك المرتضى منصور
الوفا طبعي
ياخي هو بيقولك ياراجل ياهووووه ماقلتلي رحتلوه ملتقيتبوه 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الحمد لله على سلامة من بداخل السياره في الحديد ولا بالأرواح
صريح
يا هذا المخلوق ،يقولون انك معلم ، اذا كنت معلم فعلا ،هل تجيد التعامل مع منصة مدرستي وتطبيق التيمز والمنصات التعليمية وكيفية إعداد اسئلة الاختبارات الإلكترونية وتقديم دروس افتراضية عن بعد ، مهارات عالية جدا ، انا اشك في انك تستطيع التعامل فعلا مع التعلم الإلكتروني ،فقدراتك لا تتجاوز ما انت فيه ليلة للمسخرة في قناة 24 وتغريدات في تويتر وهذا حدك ،اما التعليم وبشكله الحالي ،اتوقع انك تحتاج سنوات ضوئية حتى تقدم ما ينفع الطلاب هذا اذا كنت فعلا معلما.
صريح
يا هذا المخلوق ،يقولون انك معلم ، اذا كنت معلم فعلا ،هل تجيد التعامل مع منصة مدرستي وتطبيق التيمز والمنصات التعليمية وكيفية إعداد اسئلة الاختبارات الإلكترونية وتقديم دروس افتراضية عن بعد ، مهارات عالية جدا ، انا اشك في انك تستطيع التعامل فعلا مع التعلم الإلكتروني ،فقدراتك لا تتجاوز ما انت فيه ليلة للمسخرة في قناة 24 وتغريدات في تويتر وهذا حدك ،اما التعليم وبشكله الحالي ،اتوقع انك تحتاج سنوات ضوئية حتى تقدم ما ينفع الطلاب هذا اذا كنت فعلا معلما.

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