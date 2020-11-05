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846 ألف ريال لـ 7 صقور في مزاد ملهم

Time منذ 46 دقيقة
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846 ألف ريال لـ 7 صقور في مزاد ملهم

الرياض (صدى):
بيعت 7 صقور بمبلغ 846 ألف ريال، أمس الأربعاء، في مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح القحمة "عسير" للطاروح مهدلي بن علي بن يحيى عسيري، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1000 جراماً، وكان من نصيب صالح بن عبدالعزيز المطيري الذي دفع فيه 85 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين قرناس طرح الشعيبة للطاروح صلاح محمد الثعلبي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 14 وربع إنش، ووزنه 935 جراماً، وظفر به راشد بن طامي الهاجري بقيمة 40 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح جنوب الليث "قوس" للطاروحين مسفر دعافس الحسناني وخميس مسفر الحسناني، عرضه 15 إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 910 جراماً واستحوذ عليه ناصر فالح العدواني بقيمة 52 ألف ريال.

وجاءت البطاقة الرابعة للمزاد على شاهين فرخ طرح حفر الباطن "الفاو" للطاروح مشعل محمد العرار، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1035 جراماً واشتراه سعد بن ملوح السلطان بمبلغ 133 ألف ريال.

ومن طرح رابغ كانت المنافسة على شاهين فرخ للطواريح عمر وصل الله الشيخ وحمد لافي البلادي وأسامة محسن العصلاني، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1050 جراماً، وذهب إلى المشتري عامر بن غانم العجمي مقابل 130 ألف ريال.

وشهدت المنافسة السادسة المزايدة على شاهين فرخ طرح الحماد للطاروحين فهد الكاسب وحمود الحازمي عرضه 15 إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 930 جراماً، وبيع لصالح بن عبدالعزيز المطيري مقابل 56 ألف ريال.

وكان الختام على البطاقة السابعة والأخيرة لشاهين فرخ طرح الحماد أيضاً للطاروحين رجاء حمد مطر البناقي وجمعة عبود صالح البناقي عرضه 16 إنش إلا ربع، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1050 جراماً، واستمرت المنافسة على هذا الصقر نحو الساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بمبلغ 350 ألف ريال.

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دولى1
ادانه امميه دوليه لتهديدات ووعيد امير الكويت للشعب الكويتى تهديدات سافره وارهابيه مرفوضه ومدانه-- منقوووووووووول و عاجل من – الامم المتحده وكالات الانباء الدوليه والعالميه- مفوضيةحقوق الانسان الساميه العليا المستقله بالامم المتحده-مفوضيه امميه ساميه عليا-دوليه مستقله لاتعترف لابميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى ولا باى حكومى تضعه اميركا كمستقل ولابمجلس حقوق الانسان الحكومى بجنيف الملغاه شرعيته والصراع كان وسيبقى مستمر قائم مع الرمز المؤسس وهو محاصر بالرياض— مجلس الامن الدولى– مكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده -- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات وحقوق الانسان الاممى العالمى -استقلاليه مؤسسيه امميه دوليه- مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -قائد النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده مسؤول ومؤسس مركز مراقبة الانتخابات والاستفتاءات والاحصاء الاممى بالامم المتحده سيادة المايسترو الثائر المناضل الاممى قائد صراع الحضارات والاديان والثقافات الاممى المستقل و امين السر السيد- وليد الطلاسى– والذى ادان وحسب المصدر الاممى المطلع تهديد ووعيد اميرالكويت السافره والارهابيه ضد ابناء الشعب الكويتى وضدكل الشعب الكويتى مشددا على وجوب ان يحترم امير الكويت وحكومته حريةالراى والتعبير بالكويت ويمنع الفساد الذى يقوم به افراد اسرته من الشيوخ من اسرة ال صباح والذين يرون بان لهم سلطات مطلقه كما باقى الطغاة والجراء العملاءمن البقر الحلوب بدول الخليج العربى حيث تحرص تلك الحكومات على قمع الراى وحرية التعبير وتزعم ان لهم سلطه مطلقه تاره باسم الاسلام واخرى باسم الحق الوراثى المقدس المزعوم واخرى باسم القانون ويكفى ان دول الخليج العربى دون العالم اجمع بفسادهموطغيانهم فانهم هم من اوجدو برلمانا عربيا بلا دستور ولامساءله ولامحاسبه ولارقابه--- واضاف المصدر بان امير الكويت الجديد قد اشهرسيفه ضدالشعب الكويتى مهددا ومتوعدا لهم بالقمع وترك افراداسرته من المتهمين و المجرمين والفاسدين من ابناء اسرته من ال صباح المطلوبين للقضاءالكويتى والذين لااحد يعلم عنهم ولاعن تاريخهم السياسى او العسكرى اى شىء ليكونووزراء دفاع واخر بالداخليه واخر رئيس للوزراء وهاهو يصرح بانه يريد اثبات براءته وهو جابر المبارك الصباح وهواحداكبر المتهمين بالفساد بالقضايا الخطيره التى كشفها الشعب الكويتى وبرغم كل ذلك وبكل تحدى واصرار رسمى حكومى ارهابى وهاهو اميرالكويت الجديد يحمى الفاسدين من اسرته وقدتم اعادةتعيين المتهم جابر المبارك الصباح رئيسا للحكومه بالكويت رغم انف الشعب وبرغم فساده هووالاخرين المطلوبين قضائيا تم تعيينه وقبل اثبات براءته والاخرون معه لدى القضاء الكويتى والذى اصبح غير مستقل لاشك بعد اعادةالمتهم لرئاسةالحكومه بالكويت -- فهومازال متهم مع باقى اخوته المتهمين بالفساد ونهب الاموال بالاسره منال صباح وهم وزيرى الدفاع والداخليه بينما التهديدوالوعيدهوللشعب الكويتى وهنا يعتبر الامر ارهاب دوله--- وانهى المصدر الاممى بيانه مطالبا مره اخرى الكويت بالشفافيه واحترامحريةالتعبير والراى والتوقف فورا عن تهديدالشعب وضبط النفس-- حيث انهى المصدر ماجاء بالبيان الاممى الصادر والمعتمد من المفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله بالامم المتحده ومكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده-- مع التحيه- انتهى حرر بتاريخه الامم المتحده وكالات الانباء الدوليه والعالميه- مفوضيةحقوق الانسان الساميه العليا المستقله بالامم المتحده-مفوضيه امميه ساميه عليا-دوليه مستقله لاتعترف لابميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى ولا باى حكومى تضعه اميركا كمستقل ولابمجلس حقوق الانسان الحكومى بجنيف الملغاه شرعيته والصراع كان وسيبقى مستمر قائم مع الرمز المؤسس وهو محاصر بالرياض— مجلس الامن الدولى– مكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده -- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات وحقوق الانسان الاممى العالمى -استقلاليه مؤسسيه امميه دوليه- مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -قائد النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده مسؤول ومؤسس مركز مراقبة الانتخابات والاستفتاءات والاحصاء الاممى بالامم المتحده سيادة المايسترو الثائر المناضل الاممى قائد صراع الحضارات والاديان والثقافات الاممى المستقل و امين السر السيد- وليد الطلاسى– امانةالسر 2221 برقم 74555ع-6-- مع نسخه للمنظمه الاقليميه لحقوق الانسانوحماية المستهلك ومكافحةالفساد لدول الخليج العربى والشرق الاوسط وشمال افريقيا المستقله- مسؤولة مكتب ارتباط دولى 966 م3– تم سيدى منشور دولى – مسؤولة مكتب حرك للبت الاعلامى 697-د-8---تم سيدى منشور دولى— ومن الرياض-برقم اعتماد 74333ج– تفضلوالعنوان لرئيس حكومةالكويت المتهم بالفساد جابر المبارك-- "يجب أن أثبت براءتي أولا".. نص رسالة اعتذار المبارك لأمير الكويت عن تكليفه بالحكومة الجديدة-- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/18/kuwaiti-prime-minister-sheikh-jaber-refuses-stay-in-office -------------------------- 564د9 ----
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ايش مصلحتك يا غبي من تصويرهن
ابو عمار
فعلا تأخير الزواج بالنسبه لك امر ضروري جدا
ابو عمار
طيب

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