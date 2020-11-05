لجنة الحكام: استبعاد الحنفوش عن المباريات المقبلة لحمايته

ماجد محمد (صدى):
ما زال ملف حكم مباراة النصر والشباب في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يغلق، إذ كشفت مصادر أن لجنة الحكام اعترفت بعدم صحة هدف فريق الشباب في مرمى النصر، بسبب لمس الكرة لاعبا شبابيا كان في موقف تسلل قبل دخولها المرمى.
وعن قرار استبعاد الطاقم التحكيمي لمباراة الشباب والنصر الأخيرة، عن إدارة أي مباراة لمدة أسبوعين او ثلاثة، أوضحت لجنة الحكام أن قرار استبعاد الحنفوش جاء لحمايته من الضغوطات الإعلامية.
وأيدت اللجنة قرارات الحنفوش في ركلة الجزاء الشبابية المحتسبة، وعدم احتسابه ركلتَي جزاء لبيتروس ومارتينيز، بحسب الرياضية.
كما أشارت اللجنة إلى عدم صحة قرار حكم مباراة الهلال وضمك، بإشهار البطاقة الحمراء لإبراهيم الشنيحي لاعب ضمك، مؤكدةً أن الحالة لا ترتقي حتى لنيل البطاقة الصفراء.
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