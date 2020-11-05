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الزمالك يخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا
منذ 5 ساعات
2355
1
وكالات (صدى):
حقق نادي الزمالك المصري فوزًا كبيرًا على الرجاء المغربي 3-1، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبهذه النتيجة صعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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دولى1
ادانه امميه دوليه لتهديدات ووعيد امير الكويت للشعب الكويتى تهديدات سافره وارهابيه مرفوضه ومدانه-- منقوووووووووول و عاجل من – الامم المتحده وكالات الانباء الدوليه والعالميه- مفوضيةحقوق الانسان الساميه العليا المستقله بالامم المتحده-مفوضيه امميه ساميه عليا-دوليه مستقله لاتعترف لابميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى ولا باى حكومى تضعه اميركا كمستقل ولابمجلس حقوق الانسان الحكومى بجنيف الملغاه شرعيته والصراع كان وسيبقى مستمر قائم مع الرمز المؤسس وهو محاصر بالرياض— مجلس الامن الدولى– مكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده -- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات وحقوق الانسان الاممى العالمى -استقلاليه مؤسسيه امميه دوليه- مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -قائد النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده مسؤول ومؤسس مركز مراقبة الانتخابات والاستفتاءات والاحصاء الاممى بالامم المتحده سيادة المايسترو الثائر المناضل الاممى قائد صراع الحضارات والاديان والثقافات الاممى المستقل و امين السر السيد- وليد الطلاسى– والذى ادان وحسب المصدر الاممى المطلع تهديد ووعيد اميرالكويت السافره والارهابيه ضد ابناء الشعب الكويتى وضدكل الشعب الكويتى مشددا على وجوب ان يحترم امير الكويت وحكومته حريةالراى والتعبير بالكويت ويمنع الفساد الذى يقوم به افراد اسرته من الشيوخ من اسرة ال صباح والذين يرون بان لهم سلطات مطلقه كما باقى الطغاة والجراء العملاءمن البقر الحلوب بدول الخليج العربى حيث تحرص تلك الحكومات على قمع الراى وحرية التعبير وتزعم ان لهم سلطه مطلقه تاره باسم الاسلام واخرى باسم الحق الوراثى المقدس المزعوم واخرى باسم القانون ويكفى ان دول الخليج العربى دون العالم اجمع بفسادهموطغيانهم فانهم هم من اوجدو برلمانا عربيا بلا دستور ولامساءله ولامحاسبه ولارقابه--- واضاف المصدر بان امير الكويت الجديد قد اشهرسيفه ضدالشعب الكويتى مهددا ومتوعدا لهم بالقمع وترك افراداسرته من المتهمين و المجرمين والفاسدين من ابناء اسرته من ال صباح المطلوبين للقضاءالكويتى والذين لااحد يعلم عنهم ولاعن تاريخهم السياسى او العسكرى اى شىء ليكونووزراء دفاع واخر بالداخليه واخر رئيس للوزراء وهاهو يصرح بانه يريد اثبات براءته وهو جابر المبارك الصباح وهواحداكبر المتهمين بالفساد بالقضايا الخطيره التى كشفها الشعب الكويتى وبرغم كل ذلك وبكل تحدى واصرار رسمى حكومى ارهابى وهاهو اميرالكويت الجديد يحمى الفاسدين من اسرته وقدتم اعادةتعيين المتهم جابر المبارك الصباح رئيسا للحكومه بالكويت رغم انف الشعب وبرغم فساده هووالاخرين المطلوبين قضائيا تم تعيينه وقبل اثبات براءته والاخرون معه لدى القضاء الكويتى والذى اصبح غير مستقل لاشك بعد اعادةالمتهم لرئاسةالحكومه بالكويت -- فهومازال متهم مع باقى اخوته المتهمين بالفساد ونهب الاموال بالاسره منال صباح وهم وزيرى الدفاع والداخليه بينما التهديدوالوعيدهوللشعب الكويتى وهنا يعتبر الامر ارهاب دوله--- وانهى المصدر الاممى بيانه مطالبا مره اخرى الكويت بالشفافيه واحترامحريةالتعبير والراى والتوقف فورا عن تهديدالشعب وضبط النفس-- حيث انهى المصدر ماجاء بالبيان الاممى الصادر والمعتمد من المفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله بالامم المتحده ومكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده-- مع التحيه- انتهى حرر بتاريخه الامم المتحده وكالات الانباء الدوليه والعالميه- مفوضيةحقوق الانسان الساميه العليا المستقله بالامم المتحده-مفوضيه امميه ساميه عليا-دوليه مستقله لاتعترف لابميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى ولا باى حكومى تضعه اميركا كمستقل ولابمجلس حقوق الانسان الحكومى بجنيف الملغاه شرعيته والصراع كان وسيبقى مستمر قائم مع الرمز المؤسس وهو محاصر بالرياض— مجلس الامن الدولى– مكتب مكافحةالارهاب الدولى الاعلى المستقل بالامم المتحده -- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات وحقوق الانسان الاممى العالمى -استقلاليه مؤسسيه امميه دوليه- مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -قائد النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده مسؤول ومؤسس مركز مراقبة الانتخابات والاستفتاءات والاحصاء الاممى بالامم المتحده سيادة المايسترو الثائر المناضل الاممى قائد صراع الحضارات والاديان والثقافات الاممى المستقل و امين السر السيد- وليد الطلاسى– امانةالسر 2221 برقم 74555ع-6-- مع نسخه للمنظمه الاقليميه لحقوق الانسانوحماية المستهلك ومكافحةالفساد لدول الخليج العربى والشرق الاوسط وشمال افريقيا المستقله- مسؤولة مكتب ارتباط دولى 966 م3– تم سيدى منشور دولى – مسؤولة مكتب حرك للبت الاعلامى 697-د-8---تم سيدى منشور دولى— ومن الرياض-برقم اعتماد 74333ج– تفضلوالعنوان لرئيس حكومةالكويت المتهم بالفساد جابر المبارك-- "يجب أن أثبت براءتي أولا".. نص رسالة اعتذار المبارك لأمير الكويت عن تكليفه بالحكومة الجديدة-- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/18/kuwaiti-prime-minister-sheikh-jaber-refuses-stay-in-office -------------------------- 564د9 ----
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ايش مصلحتك يا غبي من تصويرهن
ابو عمار
فعلا تأخير الزواج بالنسبه لك امر ضروري جدا
ابو عمار
طيب
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