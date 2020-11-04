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الزمالك يخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا
منذ ساعة
1702
1
وكالات (صدى):
حقق نادي الزمالك المصري فوزًا كبيرًا على الرجاء المغربي 4-1، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبهذه النتيجة صعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خلك رجال ولا تخيب ظن من زوجك بنته ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن سواقها فاقد الوعي ..
&(:٨؛!
عقبال بقية الحثاله يارب نفتك مم قرفهم
ابو محمد 😎
خافوا الله .. الفسق شين ...
واضح*** وصريح***
يمكن السائق في حالة إغماء، لأن السيارة تمشي بدون تحكم فالمقود، والسائق داعس على دواسة البنزين..
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