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اعترافات جزار مارس الجنس مع نساء وابتزهن بمقاطع فيديو: "كله بالحب"

Time منذ 7 دقائق
Views 279
اعترافات جزار مارس الجنس مع نساء وابتزهن بمقاطع فيديو: "كله بالحب"

القاهرة (صدى):
كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، عن مفاجأة خلال التحقيق مع جزار البراجيل الشهير إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة".

واعترف المتهم بصحة جميع الفيديوهات الإباحية المتداولة له مع عدد من السيدات: " العلاقة مع كل واحدة كانت بالتراضي والحب، والدليل على كده إنهم كانوا هما اللي بيحضروا بنفسهم لحد شقتي".

تبين من التحقيقات أنه قبل 3 سنوات تحولت علاقات الجزار إلى عادة بمساعدة إحدى السيدات، وأصبح تسجيل وتوثيق تلك الانحرافات أهم طقوس المتهم، لابتزاز السيدات إذا رفضن إقامة علاقة مجددا.

استغل الجزار انشغال ضحاياه خلال ممارسة الجنس والتقط لهن صورا ومقاطع فيديو في أوضاع مُخلة، وبدأ في تهديدهن و ابتزازهن.

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
قل الحياء ، وسلامتكم
بندر الحربي
قال من شاهدك يابالحصين قال اذنبي انتم متكتمين ططوووول السنين هذي والان جيتم تنبحوووون
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه .. .. قندي الرااس .. باالعافيه ..
ابو محمد 😎
ويسعد مساك باالخير والرحمه يااخ ابن حزم ..
ابن حزم
يسعد مساك أبو محمد

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