بالصور.. الهلال يستعيد ثلاثي الفريق قبل مواجهة الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
استعاد الهلال كل من مدالله العليان وأمين كردي وناصر الدوسري، اليوم الأربعاء؛ حيث شارك ثلاثي الفريق في التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة الاتفاق، الجمعة.
وبدأت تدريبات الهلال بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يفرض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، جملاً فنية وتكتيكية متنوعة على جزء من مساحة الملعب، فيما اختتم الحصة التدريبية بمناورة.
ويواجه الهلال نظيره الاتفاق، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة التي تأتي تحت عنوان «جولة لنلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.