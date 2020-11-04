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وزارة النقل تتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي المستدام

Time منذ 49 دقيقة
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وزارة النقل تتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي المستدام

الرياض (صدى):
حققت وزارة النقل معدلاً يتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي، وذلك ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مبادرات "بيئة عمل محفزة"، لقياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي، حيث حققت الوزارة معدل 77% في معدل نسبة الارتباط الوظيفي المستدام، علماً أن المقياس المحلي هو 73%.

من جانبه أكد مدير عام إدارة الموارد البشرية فهد آل مفلح أن هذا التقدم يأتي نظير ما تقوم به وزارة النقل من خدمات أسهمت ولله الحمد في خلق بيئة عمل محفزة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على إنتاجية موظفي الوزارة بما يخدم المستفيدين كافة، وثمن سعادته جهود العاملين في الوزارة كافة، مؤكدًا أنهم هم العنصر الفعال في تحقيق نجاحاتها، والعنصر الأول في إنجازاتها.

وأشار إلى أن هذا التقدم يعد حافزاً لنا لتقديم المزيد من المبادرات، التي من شأنها المساهمة في استمرار حصول الوزارة على العديد من المنجزات خلال الفترة القادمة.

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
قل الحياء ، وسلامتكم
بندر الحربي
قال من شاهدك يابالحصين قال اذنبي انتم متكتمين ططوووول السنين هذي والان جيتم تنبحوووون
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه .. .. قندي الرااس .. باالعافيه ..
ابو محمد 😎
ويسعد مساك باالخير والرحمه يااخ ابن حزم ..
ابن حزم
يسعد مساك أبو محمد

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