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"التجارة" تشهِّر بمالك منشأة في الدمام

Time منذ ساعة
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"التجارة" تشهِّر بمالك منشأة في الدمام

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمالك منشأة غيرت تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية وعرضت منتجات منتهية الصلاحية ولا تحمل بيانات تجارية في الدمام.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت " التجارة " عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق " بلاغ تجاري" على الرابط: هناأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
قل الحياء ، وسلامتكم
بندر الحربي
قال من شاهدك يابالحصين قال اذنبي انتم متكتمين ططوووول السنين هذي والان جيتم تنبحوووون
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه .. .. قندي الرااس .. باالعافيه ..
ابو محمد 😎
ويسعد مساك باالخير والرحمه يااخ ابن حزم ..
ابن حزم
يسعد مساك أبو محمد

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