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القادسية: نثق في الحكم السعودي ونتمنى أن لا يتأثر بالحملات الإعلامية

Time منذ ساعة
Views 1627
القادسية: نثق في الحكم السعودي ونتمنى أن لا يتأثر بالحملات الإعلامية

ماجد محمد (صدى):
جدد مجلس إدارة نادي القادسية دعمه وتأييده لسياسة اتحاد كرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز.

وجاء ذلك نظرًا للنقاسات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال مجلس إدارة النادي إنه يتمنى أن لا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على اداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخاصة مباراتنا مع النصر.

وأضاف: كما نتمنى ان يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة.

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
قل الحياء ، وسلامتكم
بندر الحربي
قال من شاهدك يابالحصين قال اذنبي انتم متكتمين ططوووول السنين هذي والان جيتم تنبحوووون
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه .. .. قندي الرااس .. باالعافيه ..
ابو محمد 😎
ويسعد مساك باالخير والرحمه يااخ ابن حزم ..
ابن حزم
يسعد مساك أبو محمد

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