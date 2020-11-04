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"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى

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"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة التنقل الوظيفي تُمكن العامل الوافد من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقته، مؤكدة أنها توضح آليات الانتقال خلال سريان العقل بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضحت الوزارة، أن العامل يحق له الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص بالعقد شريطة وألا يخالف نظام العمل وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا، وبعد اكتمال العقد يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي.

أما في حالة العقد الثاني وما يليه من عقود فيحق له الانتقال خلال السنة الأولى من العقد، مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، إذ ينطبق عليه في هذه الحالة عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يومًا.

وعن إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي، أوضحت أن المنشاة الجديدة تقدم طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب على المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

وأفادت بأن خدمتا الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر، كما أن خدمة الخروج النهائي تسم للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.

وأكدت أن الشرط الجزائي يكون وفق ما ينص عليه العقد الموثق بين العامل وصاحب العمل، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.

الموارد البشرية ترصد 5 مهن لا تشملها «آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي»

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أحدث التعليقات

ابوعادل
وشكرا يالعرفج لكن مهنة سايقين سيارات الاجرة التي لم يحصلون عليها الا بشروط منها ١- انكون سايق الاجرة حاصل على رخصة قيادة عمومي ٢- يكون مأمن تامين شامل وعلى عدد الركاب حسب سعة السياره ٣- يكون سجله خالي من السوابق الجنائية ٤- يكون حاصل على بطاقة مزاولة مهنه ٥- يكون حاصلا على بطاقة تشغيل هاذي شروط مطلوبه على سايق الاجرة ولكن اللي حصل هو تهميش مهنه سايق الاجرة والسماح لسيارات الخاصة العمل في مهنة سيارات الاجرة بدون تلك الاشتراطات المذكوره ويعملون على التطبيقات مماسحب مهنة سايق الاجرة دون وجه حق
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. مقروده ...
ابو محمد 😎 ✍️
الا ياخويا الفلس ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللي سبب لهما الانتحاار ، انحرووه ..
القرشي
معتز هوساوي الله يشفيه ويشفي كل مريض لديه إصابة مزمنة ولكن إدارة الفريق للأسف تجاهلت تلك الإصابة وجددت معه قبل مغادرته للعلاج العام الماضي وهاهو بعد عودته لم يعد معتز الذي نعرفه فقد اصبح نقطة ضعف في دفاع ألأهلي عكس ماكان منذ بداياته ودائمآ ماتعاوده تلك الإصابه ويبدأ يغيب عن مشاركة فريقه لعدة مباريات وهكذا . أتمنى من إدارة ألأهلي حفاظآ على أموال النادي أن تصل معه إلى إتفاق مخالصة وينهون عقده ويجلبون مدافع على مستوى عالي من القوة والمهارة وبكذا يحلون اكبر مشكلة عانى منها ألأهلي منذ سنوات طويلة .

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