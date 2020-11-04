أزمة "برشلونة" تبعده عن المنافسة على نجم بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
تسببت الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني الفترة الحالية، في إبعاده عن المنافسة على الحصول على نجم بايرن ميونيخ، خلال الميركاتو المقبل.
وذكرت تقارير صحفية أنه من المقررر أن ينتهي عقد اللاعب دافيد آلابا، مع فريق بايرن ميونيخ، في صيف يونيو 2021.
وأكدت التقارير أن اللاعب دافيد ألابا، يبتعد عن الوصول لنادي برشلونة بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق مؤخرًا، ويقترب من الانضمام لنادي ريال مدريد.
وأوضحت أن اللاعب يريد الحصول على راتبًا صافيًا بقيمة 8 ملايين يورو، وهذا لاتتحمله خزينة النادي الكاتالوني.