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السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

Time منذ 26 دقيقة
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السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

الخرطوم (صدى):
أعلن وزراء الموارد المائية في السودان ومصر واثيوبيا على انهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي وإعادة الملف للاتحاد الافريقي.

ويذكر أن هذه الجولة، بدأت يوم الأحد 27 اكتوبر الماضي لتتواصل لمدة أسبوع؛ حيث لم تحقق أي تقدم في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه وهو الإتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها.

كما تمسك السودان، خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم.

وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن السودان لا يزال متمسكما بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أن السودان لا يمكنه ان يتفاوض بلا نهاية ولابد أن يضمن سلامة منشئآته المائية خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوي خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.

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أحدث التعليقات

ابوعادل
وشكرا يالعرفج لكن مهنة سايقين سيارات الاجرة التي لم يحصلون عليها الا بشروط منها ١- انكون سايق الاجرة حاصل على رخصة قيادة عمومي ٢- يكون مأمن تامين شامل وعلى عدد الركاب حسب سعة السياره ٣- يكون سجله خالي من السوابق الجنائية ٤- يكون حاصل على بطاقة مزاولة مهنه ٥- يكون حاصلا على بطاقة تشغيل هاذي شروط مطلوبه على سايق الاجرة ولكن اللي حصل هو تهميش مهنه سايق الاجرة والسماح لسيارات الخاصة العمل في مهنة سيارات الاجرة بدون تلك الاشتراطات المذكوره ويعملون على التطبيقات مماسحب مهنة سايق الاجرة دون وجه حق
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. مقروده ...
ابو محمد 😎 ✍️
الا ياخويا الفلس ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللي سبب لهما الانتحاار ، انحرووه ..
القرشي
معتز هوساوي الله يشفيه ويشفي كل مريض لديه إصابة مزمنة ولكن إدارة الفريق للأسف تجاهلت تلك الإصابة وجددت معه قبل مغادرته للعلاج العام الماضي وهاهو بعد عودته لم يعد معتز الذي نعرفه فقد اصبح نقطة ضعف في دفاع ألأهلي عكس ماكان منذ بداياته ودائمآ ماتعاوده تلك الإصابه ويبدأ يغيب عن مشاركة فريقه لعدة مباريات وهكذا . أتمنى من إدارة ألأهلي حفاظآ على أموال النادي أن تصل معه إلى إتفاق مخالصة وينهون عقده ويجلبون مدافع على مستوى عالي من القوة والمهارة وبكذا يحلون اكبر مشكلة عانى منها ألأهلي منذ سنوات طويلة .

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