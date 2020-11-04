القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال

وكالات (صدى):
ألقت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، القبض على الشقيقين سالفاتوري ووالتر توتولوموندو، الملاك السابقين لنادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم.
وتفصيلا، توجهت الشرطة إلى الشقيقين توتولموندو، اللذين امتلكا باليرمو قبل بضعة أشهر من إفلاسه في عام 2019، اتهامات بأشهار الإفلاس والاحتيال الضريبي وغسل الأموال وعرقلة عمل المنظمين.
وبحسب الشرطة فقد كذب الشقيقان توتولوموند على المنظمين بشأن دفع رواتب وضرائب النادي، كما طالبت بإعفاءات ضريبية لتجنب دفع مبلغ 1.4 مليون يورو " 1.6 مليون دولار " من الضرائب.
وتبين أن الشقيقين أستوليا على أموال من النادي لسداد مدفوعات غير مصرح بها والاستثمار في أنشطة أخرى أثناء إجراءات الإفلاس.
وأشارت الشرطة إلى أنه تمت مصادرة أصول بقيمة 4ر1 مليون يورو في إطار التحقيق، الذي يتعلق أيضًا بثلاثة أشخاص آخرين لم يتم احتجازهم.