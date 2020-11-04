الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال

Time منذ ساعة
Views 1454
القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال

وكالات (صدى):
ألقت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، القبض على الشقيقين سالفاتوري ووالتر توتولوموندو، الملاك السابقين لنادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم.

وتفصيلا، توجهت الشرطة إلى الشقيقين توتولموندو، اللذين امتلكا باليرمو قبل بضعة أشهر من إفلاسه في عام 2019، اتهامات بأشهار الإفلاس والاحتيال الضريبي وغسل الأموال وعرقلة عمل المنظمين.

وبحسب الشرطة فقد كذب الشقيقان توتولوموند على المنظمين بشأن دفع رواتب وضرائب النادي، كما طالبت  بإعفاءات ضريبية لتجنب دفع مبلغ 1.4 مليون يورو " 1.6 مليون دولار " من الضرائب.

وتبين أن الشقيقين أستوليا على أموال من النادي لسداد مدفوعات غير مصرح بها والاستثمار في أنشطة أخرى أثناء إجراءات الإفلاس.

وأشارت الشرطة إلى أنه تمت مصادرة أصول بقيمة 4ر1 مليون يورو في إطار التحقيق، الذي يتعلق أيضًا بثلاثة أشخاص آخرين لم يتم احتجازهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوعادل
وشكرا يالعرفج لكن مهنة سايقين سيارات الاجرة التي لم يحصلون عليها الا بشروط منها ١- انكون سايق الاجرة حاصل على رخصة قيادة عمومي ٢- يكون مأمن تامين شامل وعلى عدد الركاب حسب سعة السياره ٣- يكون سجله خالي من السوابق الجنائية ٤- يكون حاصل على بطاقة مزاولة مهنه ٥- يكون حاصلا على بطاقة تشغيل هاذي شروط مطلوبه على سايق الاجرة ولكن اللي حصل هو تهميش مهنه سايق الاجرة والسماح لسيارات الخاصة العمل في مهنة سيارات الاجرة بدون تلك الاشتراطات المذكوره ويعملون على التطبيقات مماسحب مهنة سايق الاجرة دون وجه حق
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. مقروده ...
ابو محمد 😎 ✍️
الا ياخويا الفلس ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللي سبب لهما الانتحاار ، انحرووه ..
القرشي
معتز هوساوي الله يشفيه ويشفي كل مريض لديه إصابة مزمنة ولكن إدارة الفريق للأسف تجاهلت تلك الإصابة وجددت معه قبل مغادرته للعلاج العام الماضي وهاهو بعد عودته لم يعد معتز الذي نعرفه فقد اصبح نقطة ضعف في دفاع ألأهلي عكس ماكان منذ بداياته ودائمآ ماتعاوده تلك الإصابه ويبدأ يغيب عن مشاركة فريقه لعدة مباريات وهكذا . أتمنى من إدارة ألأهلي حفاظآ على أموال النادي أن تصل معه إلى إتفاق مخالصة وينهون عقده ويجلبون مدافع على مستوى عالي من القوة والمهارة وبكذا يحلون اكبر مشكلة عانى منها ألأهلي منذ سنوات طويلة .

أخر الأخبار

"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى
"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى
Time منذ 5 دقائق Views 1178
السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة
السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة
Time منذ 26 دقيقة Views 1345
لقاء ماجد عبدالله مع الفنانة ناتاشا
لقاء ماجد عبدالله مع الفنانة ناتاشا
Time منذ 26 دقيقة Views 313
خربت الكشتة عليهم بسبب العشاء
خربت الكشتة عليهم بسبب العشاء
Time منذ 28 دقيقة Views 276
احتفال يتحول الى كارثة
احتفال يتحول الى كارثة
Time منذ 28 دقيقة Views 236
"العرفج" يناشد بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق
"العرفج" يناشد بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق
Time منذ 36 دقيقة Views 1433
طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل عبر "أبشر" (فيديو)
طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل عبر "أبشر" (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1434
هوساوي يقلق الأهلي قبل مواجهة العين
هوساوي يقلق الأهلي قبل مواجهة العين
Time منذ 47 دقيقة Views 1645
تسليم أول جواز سفر لصقر 
تسليم أول جواز سفر لصقر 
Time منذ 54 دقيقة Views 1587
القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال
القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال
Time منذ ساعة Views 1454