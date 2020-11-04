الأعداد السابقة للصحيفة

أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة وسط إجراءات احترازية

Time منذ ساعة
Views 1478
أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة وسط إجراءات احترازية

مكة المكرمة (صدى):
استقبل المسجد الحرام اليوم أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والتي تصل إلى 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم الواحد، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ورفعت وزارة الحج و العمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% .

من جهتها جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكاناتها لعمليات التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام من خلال قرابة ( ٤٠٠٠ )عامل وعاملة ، مجهزين بأكثر من (٤٧٠) آلة لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، والإشراف والمتابعة لخطة مشروع خدمات ونظافة المسجد الحرام، المتضمنة تكثيف عمليات غسل جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته, والتطهير المستمر للمداخل الرئيسة والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ورش المطهرات على مناهل التصريف والمجمعات .

كما جهزت الرئاسة ( ٣٣ ) فرقة تعمل على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من ٢٥٠٠ لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وتوزيع أكثر من ٣٠٠ جهاز آلي بخاصية الاستشعار لتعقيم الأيدي حديثة و عالية الجودة مستخدمين أكثر من ١٠٠٠ لتر يومياً.

ووفرت الرئاسة (600) عربة كهربائية و(5000) عربة يدوية، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع تؤكد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة، وملصقات على العربات تؤكد خضوع العربات للتعقيم قبل الاستخدام وبعده.

وقدمت أربعة مراكز إسعافية تابعة لهيئة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خدمات للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تزامنا مع بدء عودة العمرة للمرحلة الثالثة حيث رفعت الجاهزية في هذه المراكز الأربعة في داخل الحرم المكي ويعمل بها ٤٦ كادراً صحياً على مدار الساعة ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية وبسيارات قولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين والحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

كما قدم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا مميزة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية ذات العلاقة، في تنظيم حركة المعتمرين والمصلين بما يضمن انسيابية الحركة والتنقل دخولاً وخروجاً من وإلى المسجد الحرام وساحاته وتنظيم الطواف والسعي والحفاظ على التباعد بين المعتمرين وترتيب المصليات والمشايات وإدارة الحشود بطريقة احترافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوعادل
وشكرا يالعرفج لكن مهنة سايقين سيارات الاجرة التي لم يحصلون عليها الا بشروط منها ١- انكون سايق الاجرة حاصل على رخصة قيادة عمومي ٢- يكون مأمن تامين شامل وعلى عدد الركاب حسب سعة السياره ٣- يكون سجله خالي من السوابق الجنائية ٤- يكون حاصل على بطاقة مزاولة مهنه ٥- يكون حاصلا على بطاقة تشغيل هاذي شروط مطلوبه على سايق الاجرة ولكن اللي حصل هو تهميش مهنه سايق الاجرة والسماح لسيارات الخاصة العمل في مهنة سيارات الاجرة بدون تلك الاشتراطات المذكوره ويعملون على التطبيقات مماسحب مهنة سايق الاجرة دون وجه حق
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههه .. .. مقروده ...
ابو محمد 😎 ✍️
الا ياخويا الفلس ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللي سبب لهما الانتحاار ، انحرووه ..
القرشي
معتز هوساوي الله يشفيه ويشفي كل مريض لديه إصابة مزمنة ولكن إدارة الفريق للأسف تجاهلت تلك الإصابة وجددت معه قبل مغادرته للعلاج العام الماضي وهاهو بعد عودته لم يعد معتز الذي نعرفه فقد اصبح نقطة ضعف في دفاع ألأهلي عكس ماكان منذ بداياته ودائمآ ماتعاوده تلك الإصابه ويبدأ يغيب عن مشاركة فريقه لعدة مباريات وهكذا . أتمنى من إدارة ألأهلي حفاظآ على أموال النادي أن تصل معه إلى إتفاق مخالصة وينهون عقده ويجلبون مدافع على مستوى عالي من القوة والمهارة وبكذا يحلون اكبر مشكلة عانى منها ألأهلي منذ سنوات طويلة .

أخر الأخبار

"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى
"الموارد البشرية" تكشف حالات تطبيق الشرط الجزائي عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى
Time منذ 5 دقائق Views 1178
السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة
السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة
Time منذ 26 دقيقة Views 1345
لقاء ماجد عبدالله مع الفنانة ناتاشا
لقاء ماجد عبدالله مع الفنانة ناتاشا
Time منذ 26 دقيقة Views 313
خربت الكشتة عليهم بسبب العشاء
خربت الكشتة عليهم بسبب العشاء
Time منذ 27 دقيقة Views 276
احتفال يتحول الى كارثة
احتفال يتحول الى كارثة
Time منذ 28 دقيقة Views 236
"العرفج" يناشد بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق
"العرفج" يناشد بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق
Time منذ 36 دقيقة Views 1433
طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل عبر "أبشر" (فيديو)
طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل عبر "أبشر" (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1434
هوساوي يقلق الأهلي قبل مواجهة العين
هوساوي يقلق الأهلي قبل مواجهة العين
Time منذ 47 دقيقة Views 1645
تسليم أول جواز سفر لصقر 
تسليم أول جواز سفر لصقر 
Time منذ 54 دقيقة Views 1587
القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال
القبض على الملاك السابقين لنادي ‎باليرمو الإيطالي بتهمة الاحتيال
Time منذ ساعة Views 1452