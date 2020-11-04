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بالفيديو.. مستشارة أسرية: " إذا تزوج زوجك بأخرى لا تأخذي الموضوع بعصبية "

Time منذ 8 دقائق
Views 1248
بالفيديو.. مستشارة أسرية: " إذا تزوج زوجك بأخرى لا تأخذي الموضوع بعصبية "

علي القحطاني (صدى):
تحدثت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي عما تفعله المرأة إذا فوجئت بزواج زوجها من أخرى.

وقالت المعبي خلال حوارها عبر برنامج " سيدتي ":" استخدمي العقل والحنكة، ولا تأخذي الموضوع بتوتر وعصبية ".

وأضافت المعبي:" لو زوجك قالك أتزوجت أو على علاقة بفتاة وأريد أتزوجها أو ممكن بعد ما يتزوجها بسنة أو سنتين وهي تعرف أو يحدها، لا تخرجي من بيتك ولا تشتتي أولادك ولا تحكمي رأيك يا أنتي يا الزوجة الأخري ".

وشددت المعبي، قائلة:" يجب على المرأة أن تأخذ الأمور على طبيعتها بهدوء، فمن الممكن أن يوازن أموره فقد يشعر أنه قصر في حقها وظلمها، أو يحس أنها مجرد نزوة وانتهت ".

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أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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