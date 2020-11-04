الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية يُفجر مفاجأة بشأن نظام الكفيل

Time منذ 26 دقيقة
Views 1892
Comment 1
بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية يُفجر مفاجأة بشأن نظام الكفيل

نايف السالم (صدى):
فجّر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي، مفاجأة كبرى، بعد تأكيده أنه لا يوجد في أنظمة العمل ولوائحه ما يُسمى بنظام "الكفالة".

جاء ذلك على خلفية إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية والتي تتضمن 3 خدمات رئيسية وهي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وأوضح "الحربي" في تصريحات تليفزيونية، أن نظام العمل يقوم على تأصيل العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وفق عقد العمل، مشيرًا إلى أن كلمة “ كفيل ” متداولة من فترات طويلة ولكن لا يوجد لها أصل نظامي.

وأكد أن قدوم الوافدين إلى المملكة يأتي بناءً على عقد عمل مع صاحب العمل خلال فترة محددة ثم العودة إلى بلده بعد انتهاء العقد.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «الموارد البشرية»‏ تجري تعديلات جذرية على العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

أخر الأخبار

بالفيديو.. مستشارة أسرية: " إذا تزوج زوجك بأخرى لا تأخذي الموضوع بعصبية "
بالفيديو.. مستشارة أسرية: " إذا تزوج زوجك بأخرى لا تأخذي الموضوع بعصبية "
Time منذ 8 دقائق Views 1230
ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات و"تويتر" يحذف تغريدته
ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات و"تويتر" يحذف تغريدته
Time منذ 17 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية يُفجر مفاجأة بشأن نظام الكفيل
بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية يُفجر مفاجأة بشأن نظام الكفيل
Time منذ 26 دقيقة Views 1892
بالصور.. لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم
بالصور.. لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم
Time منذ 30 دقيقة Views 1298
مكالمة تقود لضبط شاب اغتصب مُراهقة
مكالمة تقود لضبط شاب اغتصب مُراهقة
Time منذ 42 دقيقة Views 715
مغصوبه على الزواج
مغصوبه على الزواج
Time منذ 55 دقيقة Views 498
ولا كأنها سوت شيء !
ولا كأنها سوت شيء !
Time منذ 56 دقيقة Views 344
هذا اللى يدور المشاكل
هذا اللى يدور المشاكل
Time منذ 57 دقيقة Views 357
شاهد.. سقوط صخرة ضخمة من جبل الهدا على سيارة
شاهد.. سقوط صخرة ضخمة من جبل الهدا على سيارة
Time منذ 57 دقيقة Views 2558
شاهد.. الأمطار تغرق السيارات في شوارع مكة 
شاهد.. الأمطار تغرق السيارات في شوارع مكة 
Time منذ ساعة Views 2108