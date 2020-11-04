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شاهد.. الأمطار تغرق السيارات في شوارع مكة 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الأمطار تغرق السيارات في شوارع مكة 

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو السيارات تغرق في مياه الأمطار بشارع المنصور في مكة، مما أثار غضب واستياء سكان المنطقة الذين طالبوا الجهات المعنية بإرسال سيارات لشفط المياه من الشوارع.

وبدا في المقطع السيارات غارقة في مياه الأمطار الغزيرة بشوارع مكة، كما ظهر في الفيديو قوالب خرسانية وضعها مواطنين لحجز مياه الأمطار كي لا تغرق المنازل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت  بتقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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