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محامية: يحق للمُعلنين مقاضاة المشاهير بعد تحديث "سناب شات" (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1512
محامية: يحق للمُعلنين مقاضاة المشاهير بعد تحديث "سناب شات" (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
علقت المحامية " رنا الدكنان " على وضع التحديث الجديد لـ "سناب شات" مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف محرج، بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية.

وقالت "رنا الدكنان" لبرنامج " سيدتي " : يحق للمُعلنين مقاضاة المشاهير، حيث أن اساس التعاقد بينهم على أساس عدد المتابعين، ومن حقهم ذلك.

وأضافت : وبعض الحسابات ألغوا هذه الخاصية بعد أن انكشفت حقيقتهم، وفي حال أثبتت الشركات أنه تم التعاقد معهم على عدد معين من المتابعين، فيحق لهم مقاضاة المشاهير واسترداد أموالهم.

وكان التطبيق قد أظهر في تحديثه المفاجئ، أمس الثلاثاء، عدد المتابعين الحقيقي لحسابات المشاهير علناً بصورة واضحة، والتي جاءت منخفضة كثيرا عما كان يعلنه هؤلاء.

ويأتي ذلك خلافا لما كان يعلنه المشاهير خلال الأعوام الماضية، حيث أحتفى بعضهم بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، في الوقت الذي كانت هذه الخاصية مخفية لا يمكن إظهارها.

 

"سناب شات" يفضح مشاهير مواقع التواصل والسخرية تلاحقهم

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أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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