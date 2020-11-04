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الموارد البشرية ترصد 5 مهن لا تشملها «آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي»

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية ترصد 5 مهن لا تشملها «آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي»

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنتها أمس الثلاثاء، لا تشمل بعض المهن.

واضافت أنها لا تتضمن 5 من المهن هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح)، وفقا لعكاظ.

وكانت وزارة الموارد أطلقت أمس مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021.

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أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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