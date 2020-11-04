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المقصود بمصطلح " ترويكا " الذي ذكره ولي العهد في قمة العشرين بأوساكا اليابانية

Time منذ 32 دقيقة
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المقصود بمصطلح " ترويكا " الذي ذكره ولي العهد في قمة العشرين بأوساكا اليابانية

عادل الحربي (صدى):
أثار مصطلح الترويكا ضجة كبيرة في الآونة  الأخيرة وخاصة بعدما ذكره صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

وأصبحت الترويكا ليست عربة وإنما مكوك فضائي من التطوير وتحفيز التقنية لخدمة البشرية، حيث قال الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته بأوساكا باليابان:" وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء خاصة أعضاء الترويكا " دولة اليابان وإيطاليا لمنافسة القضايا الملحة ".

وتعتبر ترويكا مصطلح سياسي يشير إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينة، وفي قمة العشرين الحالية التي تترأسها المملكة لعام 2020 واليابان بصفتها الرئيس السابق لعام 2019 وستتبعها إيطاليا العام المقبل 2021، لذلك فإن أعضاء هذه الدول الثلاث هم الترويكا.

ودخل مفهوم ترويكا عالم السياسة وتعني بالروسية العربة التي تجرها ثلاثة من الخيول وتشير إلى أنه مفهوم توافقي تتعامد عليه ثلاثة دول وهو إشارة إلى حيوية من المملكة لقطار من التحديات والفرص تبدأ بالمملكة.

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