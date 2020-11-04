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"نيوم" توفر وظائف شاغرة

Time منذ 47 دقيقة
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"نيوم" توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم، عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس؛ للعمل بمشروع نيوم، موضحة أن الوظيفة بمسمى "قائد تحليل الأعمال".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، يُفضل من لديه خبرة، ولديه مهارات القيادة وإدارة الوقت والمهام، مهارات حل المشكلات ومهارات التواصل بين الأشخاص، إجادة استخدام الحاسب الآلي، القدرة على التخطيط ومتابعة العديد من المشاريع والمواعيد النهائية.

وأكدت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .

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