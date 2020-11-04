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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

حسين العلي (صدى):
هطلت اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، إذ أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار الخير على أجزاء من العاصمة المقدسة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً .

ودعا الدفاع المدني بنجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلهم مجرمون ...
ابو محمد 😎
طيب طيب .. حِكَم ....
ابو محمد 😎
تمام ، بس لو انتخب حليمه بولند ماهو اوفق ........؟ ... ويش ناقصها بنت بولند ، دلع وميع وقلة سنع ... احسن من هيفا واخواتهاااا ...
عادل عبدالحي حمزة
وعن تفاصيل الوصفة:" امزجي كل من المكونات معًا لعمل معجون، ثم ضعي العجينة على وجهك واتركه لمدة 10 دقائق ثم امسحها بقطعة قماش مبللة ". وأتركيه لمدة خمس دقائق ثم أمسحيها لأن المضوع موجه للمرأة
ابو محمد 😎
ان شاء الله خير وبركه على مكه ..

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