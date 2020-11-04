رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس بسبب علاقته «غير الرومانسية» مع النادي

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
يبدو أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستمر في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي حتى الأربعين من عمره؛ في ظل توتر العلاقات فيما بينهما.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى" أن هناك علاقة "غير رومانسية" تجمع بين اللاعب والنادي؛ لذلك سيرحل فور انتهاء عقده الذي يتبقى فيه موسمين، أو قد يرحل قبل ذلك بالفعل.
ومن غير المرجح أن يبقى اللاعب صاحب الـ 35 عامًا في النادي الإيطالي؛ لذا أشارت الصحيفة إلى أنه سينتقل إلى نادي أوروبي جديد في تجربة أخيرة قبل بلوغه الأربعين.
وقد ينتقل اللاعب البرتغالي إلى باريس سان جيرمان ليختتم مسيرته في النادي الفرنسي؛ لأنه يريد اللعب على أعلى مستوى في أوروبا حتى يبلغ 40 عامًا.
سجل رونالدو 455 هدفًا مذهلاً في 580 مباراة في كرة القدم للأندية ولا يظهر أي علامات على التراجع في مستواه؛ لذلك لم تنتهي بعد مسيرته الناجحة.