الأعداد السابقة للصحيفة

رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس بسبب علاقته «غير الرومانسية» مع النادي

Time منذ 11 دقيقة
Views 1266
رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس بسبب علاقته «غير الرومانسية» مع النادي

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
يبدو أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستمر في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي حتى الأربعين من عمره؛ في ظل توتر العلاقات فيما بينهما.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى" أن هناك علاقة "غير رومانسية" تجمع بين اللاعب والنادي؛ لذلك سيرحل فور انتهاء عقده الذي يتبقى فيه موسمين، أو قد يرحل قبل ذلك بالفعل.

ومن غير المرجح أن يبقى اللاعب صاحب الـ 35 عامًا في النادي الإيطالي؛ لذا أشارت الصحيفة إلى أنه سينتقل إلى نادي أوروبي جديد في تجربة أخيرة قبل بلوغه الأربعين.

وقد ينتقل اللاعب البرتغالي إلى باريس سان جيرمان ليختتم مسيرته في النادي الفرنسي؛ لأنه يريد اللعب على أعلى مستوى في أوروبا حتى يبلغ 40 عامًا.

سجل رونالدو 455 هدفًا مذهلاً في 580 مباراة في كرة القدم للأندية ولا يظهر أي علامات على التراجع في مستواه؛ لذلك لم تنتهي بعد مسيرته الناجحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة 
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة 
Time منذ دقيقة Views 1035
رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس بسبب علاقته «غير الرومانسية» مع النادي
رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس بسبب علاقته «غير الرومانسية» مع النادي
Time منذ 11 دقيقة Views 1266
تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام
تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام
Time منذ 16 دقيقة Views 1237
تجيك الحوادث
تجيك الحوادث
Time منذ 30 دقيقة Views 271
محاولة استخراج الكنز من تحت الارض !
محاولة استخراج الكنز من تحت الارض !
Time منذ 30 دقيقة Views 285
بالفيديو.. أحمد حجازي يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته
بالفيديو.. أحمد حجازي يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته
Time منذ 30 دقيقة Views 1672
العبث بالجوال اثناء السير يسبب كارثة
العبث بالجوال اثناء السير يسبب كارثة
Time منذ 31 دقيقة Views 238
أمير كويت يوجه رسالة تهديد ووعيد
أمير كويت يوجه رسالة تهديد ووعيد
Time منذ 35 دقيقة Views 2451
«الصحة»: تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 38 دقيقة Views 1617
40 ألف ريال غرامة ضد شركة شهيرة لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية
40 ألف ريال غرامة ضد شركة شهيرة لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية
Time منذ 41 دقيقة Views 1366