رئيس بايرن ميونخ يضع الكرة في ملعب ألابا

وكالات (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه، إن النمساوي ديفيد ألابا عليه أن يتخذ القرار بنفسه الآن فيما يتعلق بتجديد عقده مع بايرن.
وأضاف رومينيجه في تصريحات صحفية:" ألابا يجب أن يتخذ قراره بنفسه الآن "، لافتا:" أعتقد أننا جميعاً في النادي نفكر بنفس الأسلوب، نريد بقاء ألابا مع الفريق.. إنه شخص رائع ولاعب بارز ".
يذكر أن عقد ألابا مع بايرن يمتد حتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، ولكن النادي واللاعب لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق، حيث تشير التقارير إلى وجود فارق هائل بين ما يعرضه بايرن من راتب وما يطلبه اللاعب.