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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة 

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة 

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلهم مجرمون ...
ابو محمد 😎
طيب طيب .. حِكَم ....
ابو محمد 😎
تمام ، بس لو انتخب حليمه بولند ماهو اوفق ........؟ ... ويش ناقصها بنت بولند ، دلع وميع وقلة سنع ... احسن من هيفا واخواتهاااا ...
عادل عبدالحي حمزة
وعن تفاصيل الوصفة:" امزجي كل من المكونات معًا لعمل معجون، ثم ضعي العجينة على وجهك واتركه لمدة 10 دقائق ثم امسحها بقطعة قماش مبللة ". وأتركيه لمدة خمس دقائق ثم أمسحيها لأن المضوع موجه للمرأة
ابو محمد 😎
ان شاء الله خير وبركه على مكه ..

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