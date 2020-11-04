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40 ألف ريال غرامة ضد شركة شهيرة لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

Time منذ 40 دقيقة
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40 ألف ريال غرامة ضد شركة شهيرة لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعون ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2020/08/25م، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م، وفي إعلانيها التصحيحيين بتاريخ 2020/09/10م وتاريخ 2020/09/14م.

وقالت هيئة السوق المالية، أن هو ما تم تصحيحه في إعلاني الشركة المنشورة على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2020/08/27م وتاريخ  2020/09/16م، كما فرضت غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة سلامة للتأمين التعاوني ("الشركة")؛ لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشارت إلى أن ذلك لعدم إفصاح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م خلال الفترة النظامية المحددة والمنتهية في 2020/08/25م، إذ لم تفصح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م إلا بتاريخ 2020/09/13م.​

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

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