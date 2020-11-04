40 ألف ريال غرامة ضد شركة شهيرة لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعون ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2020/08/25م، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م، وفي إعلانيها التصحيحيين بتاريخ 2020/09/10م وتاريخ 2020/09/14م.
وقالت هيئة السوق المالية، أن هو ما تم تصحيحه في إعلاني الشركة المنشورة على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2020/08/27م وتاريخ 2020/09/16م، كما فرضت غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة سلامة للتأمين التعاوني ("الشركة")؛ لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأشارت إلى أن ذلك لعدم إفصاح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م خلال الفترة النظامية المحددة والمنتهية في 2020/08/25م، إذ لم تفصح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م إلا بتاريخ 2020/09/13م.