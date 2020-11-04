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بالفيديو.. شركة OnePlus تطرح نموذج جديد معدل من هواتف 8T

Time منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. شركة OnePlus تطرح نموذج جديد معدل من هواتف 8T

وكالات (صدى):
أزاحت شركة OnePlus، الستار عن نموذج جديد معدل من هواتف 8T، زودته بتقنيات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية؛ حيث زود هاتف 8T Cyberpunk 2077 Edition بهيكل فريد التصميم مصنوع من الزجاج والمعدن، مقاوم للماء والغبار والصدمات.

وزودت الشركة، الهاتف بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وتدعم تقنية +HDR10، فيما يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 865 ثماني النوى بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

وضم الهاتف معالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيعابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية؛ فضلًا عن الكاميرا الأساسية التي أتت بأربع عدسات بدقة (48+16+5+2) ميغابيكسل، والتي تحوي عدسة خاصة للتصوير العريض وعدسة للتصوير القريب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي اتت بدقة 16 ميغابيكسل، إلى جانب ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها في غضون 39 دقيقة عبر شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

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