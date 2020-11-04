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بالفيديو ..مساعد رئيس "مكافحة الفساد": طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1444
بالفيديو ..مساعد رئيس "مكافحة الفساد": طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد

الرياض (صدى):
أكد الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ضمن أحد أوليات المملكة .

وقال " أبا الخيل " في لقاء على القناة السعودية أن هناك طرح مختلف لمكافحة الفساد في مجموعة العشرين برئاسة المملكة ، بحيث يكون هناك تطبيق عملي للتوصيات ، بعدما أصبحت مكافحة الفساد من أهم أولويات المملكة .

وأضاف أنه مثلما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إذا لم يكن هناك مكافحة فساد من أعلى السلطة فلن يكون هناك قضاء على الفساد فعلياً ، لذلك كان من لضروري جمع مسؤولي مكافحة الفساد على طاولة واحدة مع نقاش صريح وإجراءات عملية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

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