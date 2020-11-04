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بالفيديو.. المملكة تمنح 8 مركبات إطفاء وإنقاذ لفلسطين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المملكة تمنح 8 مركبات إطفاء وإنقاذ لفلسطين

القدس (صدى):
تسلم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، ثماني مركبات إطفاء وإنقاذ مُقدمة من المملكة، وتبلغ قيمتهم أربعة ملايين دولار.

من جانبه، صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بأن المركبات تشمل مركبتين للاستجابة السريعة، وست مركبات إطفاء متخصص.

وتقدم بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظهما الله- على المنحة التي تأتي في الوقت والظرف المناسبين.

وأضاف:"فلسطين بحاجة إلى هذه المعدات، ففي الصيف الماضي واجهتنا عدة حرائق بسبب تغير المناخ وواجهتنا عدة قضايا نحتاج فيها إلى مثل هذه المعدات".

وتابع: "المنحة اليوم هي استمرار للمساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، وهي ليست جديدة، ولكنها تتجدد عاماً بعد عام وتأخذ أشكالاً مختلفة، والسعودية مشكورة تساعدنا بشكل مباشر أو من خلال الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية أو من خلال المساعدات العينية".

وأشار: "السعودية ساعدتنا في مواجهة أزمة كورونا، ودعم الموازنة، ومختلف القضايا التي تحتاجها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التي سمعناها والموقف العربي السعودي الذي رسخ القضايا المتعلقة بحقوقنا سواء كان موقفها معنا في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية في كل المواقف، وباسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة هذا الأمر نثمنه ونقدره".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

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