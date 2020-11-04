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أول رئيس دولة يهنئ "ترامب" بالفوز قبل حسم نتائج الإنتخابات

Time منذ 18 دقيقة
Views 1558
أول رئيس دولة يهنئ "ترامب" بالفوز قبل حسم نتائج الإنتخابات

واشنطن (صدى):
على الرغم من عدم حسم نتائج إنتخابات الرئاسة الأمريكية بعد ، إلا أن رئيس سولفانيا " يانيز يانشا" بادر بتهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز .

وقال الرئيس السولفاني في تغريدة له : من الجلي تماما أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس (نائب الرئيس) لفترة أربع سنوات أخرى .

وتابع : كلما زاد عدد الإرجاءات ونفي الحقائق من قبل وسائل الإعلام، كان انتصار ترامب أكبر. أهنئ الحزب الجمهوري بتحقيق نتائج قوية في التصويت بمختلف أرجاء الولايات المتحدة .

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه حقق تقدماً كاسحاً في أوهايو بحوالي 500 ألف صوت، وفي نورث كالورلاينا بـ 76 ألف صوت وغيرها من الولايات ، إلا أن النتائج النهائية لا زالت غير معروفة .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا شر كل ذي شر
ريح المسك
لو نشروا كل المحادثات ربما يهبط الهلال للدرجة الأولى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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