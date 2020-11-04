أول رئيس دولة يهنئ "ترامب" بالفوز قبل حسم نتائج الإنتخابات

واشنطن (صدى):
على الرغم من عدم حسم نتائج إنتخابات الرئاسة الأمريكية بعد ، إلا أن رئيس سولفانيا " يانيز يانشا" بادر بتهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز .
وقال الرئيس السولفاني في تغريدة له : من الجلي تماما أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس (نائب الرئيس) لفترة أربع سنوات أخرى .
وتابع : كلما زاد عدد الإرجاءات ونفي الحقائق من قبل وسائل الإعلام، كان انتصار ترامب أكبر. أهنئ الحزب الجمهوري بتحقيق نتائج قوية في التصويت بمختلف أرجاء الولايات المتحدة .
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه حقق تقدماً كاسحاً في أوهايو بحوالي 500 ألف صوت، وفي نورث كالورلاينا بـ 76 ألف صوت وغيرها من الولايات ، إلا أن النتائج النهائية لا زالت غير معروفة .
إقرأ أيضا: