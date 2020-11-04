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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 90,14 نقطة ليقفل عند مستوى 8088,73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، وشمس، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكثيري، والتموين، وأسمنت القصيم، والأهلية، وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 3,37%.

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، دار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، و الأسماك ، والراجحي، ووفرة، ومعدنية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 89,48 نقطة ليقفل عند مستوى 18620,32 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اقسم بالله سمعنا وعرفنا على طول سنوات طويلة عن قتل ولكن بمثل اللي جالس يحصل في مصر من جرائم خلال العقد الاخير يوازي ما حصل في بعض دول العالم في 50 سنة. كمية اجرام غير طبيعية. اعوذ بالله. وكلها عشق ومعشوق وملعنة جدف. يارب لا تبلانا. عليهم دراسة هذي الظاهرة. اقسم بالله صارت ظاهرة ما يوم الا عشرات جراىم القتل. 😡
ابوبدر
ول ول.. هذا ما يخاف الله ولا بقبلوه رحمة وعليه من الله ما يستحق 😡
عبدالله
هذي افضل مثال على المرأة عديمة التربية
د/ وليد دقاق
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
عبدالله
هذي الاشكال اللي تشوه سمعت الخليج وياليتها كويتيه الا من اصل اردني وزوجها من جماعتها مخبل مثلها.

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