الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري

Time منذ 33 دقيقة
Views 1523
عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري

نواف السالم (صدى):
فاز حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل حارس مرمى خلال شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد عبدالله المعيوف، هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في الدوري، حيث أنهى مباراتين من أصل 3 دون أن تهتز شباكه؛ متصدرًا قائمة الحراس الأكثر محافظة على شباكهم متفوقا على محمد اليامي حارس الأهلي وأنجوس حارس التعاون.

وفي السياق نفسه، حصل لاعب الاتحاد، سعود عبدالحميد، على جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري خلال شهر أكتوبر؛ فيما حصد مدرب الفتح يانييك فيريرا على جائزة أفضل مدرب، واللاعب إيفر بانيغا جائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا شر كل ذي شر
ريح المسك
لو نشروا كل المحادثات ربما يهبط الهلال للدرجة الأولى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

أبرز الفوائد الصحية لزيت جوزة الطيب
أبرز الفوائد الصحية لزيت جوزة الطيب
Time منذ 8 دقائق Views 999
‏«الإمفيتامين» مادة سُمية تسبب إعاقة مستديمة في الجسم
‏«الإمفيتامين» مادة سُمية تسبب إعاقة مستديمة في الجسم
Time منذ 12 دقيقة Views 1061
أول رئيس دولة يهنئ "ترامب" بالفوز قبل حسم نتائج الإنتخابات
أول رئيس دولة يهنئ "ترامب" بالفوز قبل حسم نتائج الإنتخابات
Time منذ 18 دقيقة Views 1547
شاب يقتل فتاة بعد استدراجها لمنزله بحجة الزواج
شاب يقتل فتاة بعد استدراجها لمنزله بحجة الزواج
Time منذ 28 دقيقة Views 415
عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري
عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري
Time منذ 33 دقيقة Views 1523
شانجان إيدو 2021 تصل إلى المملكة
شانجان إيدو 2021 تصل إلى المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1203
مي العيدان: سعاد حسني تزوجت عرفياً بعبدالحليم حافظ
مي العيدان: سعاد حسني تزوجت عرفياً بعبدالحليم حافظ
Time منذ 43 دقيقة Views 328
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
Time منذ 52 دقيقة Views 1664
صورة جميلة لامرأة تقود الجمال عبر واحة في المنطقة الشرقية
صورة جميلة لامرأة تقود الجمال عبر واحة في المنطقة الشرقية
Time منذ ساعة Views 822
‏العثور على جثة امرأة وابنتها مقطعتين لأشلاء
‏العثور على جثة امرأة وابنتها مقطعتين لأشلاء
Time منذ ساعة Views 846