عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري

نواف السالم (صدى):
فاز حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل حارس مرمى خلال شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعد عبدالله المعيوف، هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في الدوري، حيث أنهى مباراتين من أصل 3 دون أن تهتز شباكه؛ متصدرًا قائمة الحراس الأكثر محافظة على شباكهم متفوقا على محمد اليامي حارس الأهلي وأنجوس حارس التعاون.
وفي السياق نفسه، حصل لاعب الاتحاد، سعود عبدالحميد، على جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري خلال شهر أكتوبر؛ فيما حصد مدرب الفتح يانييك فيريرا على جائزة أفضل مدرب، واللاعب إيفر بانيغا جائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر.